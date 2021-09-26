السودان.. مجلس السيادة يتفق مع "نظارات البجا" على استئناف صادر نفط جنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن مجلس السيادة السوداني، أنه تم التوصل مع مجلس نظارات البجا، على السماح لصادر بترول دولة جنوب السودان بالمرور عبر ميناء بشائر شرقي السودان.

وقال بيان صدر عن مجلس السيادة السودان، إن "الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، ترأس الاجتماع المشترك بين الوفد الحكومي الاتحادى ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر ووفد مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة الذي يترأسه الناظر محمد الأمين ترك ناظر الهدندوة بفندق كورال ببورتسودان اليوم، واتفق الإجتماع على السماح لصادر بترول دولة جنوب السودان بالمرور عبر ميناء بشائر".

وقدم الوفد الحكومي خلال الإجتماع عدد من المقترحات لحل قضية شرق السودان شملت فتح الموانئ والطريق القومي، كما اقترح قيام مؤتمر جامع لأهل شرق السودان تكون مخرجاته ملزمة للحكومة وأهل شرق السودان.

وكان مجلس نظارات البجا أعلن إغلاق تصدير النفط من ميناء بشائر شرقي السودان، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في الشرق، وتجاهل الحكومة تنفيذ مطالبهم.