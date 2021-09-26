الأمم المتحدة: حان الوقت لإزالة الأسلحة النووية من العالم

وقال جوتيريش، في كلمته بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، الذي تحييه الأمم المتحدة في يوم 26 سبتمبر من كل عام: إن "التصدي للتهديد الوجودي الذي تمثله الأسلحة النووية ظل عنصرا محوريا في عمل الأمم المتحدة منذ البداية".
وأفاد أنه في عام 1946، سعى أول قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إزالة الأسلحة الذرية وسائر الأسلحة الرئيسة القابلة للتكيف لأغراض الدمار الشامل من الترسانات الوطنية.
وأشار جوتيريش، إلى أنه على الرغم من مرور 76 عاما، فإنه لم تحقق أهداف ذلك القرار بعد.
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