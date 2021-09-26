طالبان تتعهد بالتعاون وتدعو إلى استئناف الرحلات الدولية

دعت حكومة طالبان الانتقالية في أفغانستان، إلى استئناف رحلات الطيران الدولية، وتعهدت بالتعاون الكامل مع شركات الطيران، قائلة إن المشاكل في مطار كابل تم حلها.

ويأتي بيان وزارة الخارجية في حكومة طالبان، بينما تكثف الحركة جهودها لأجل فتح البلاد مرة أخرى، وكسب قبول دولي في أعقاب سقوط الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي، الشهر الماضي.

ويجري تشغيل عدد محدود من طائرات المساعدات، وطائرات الركاب في المطار، لكن الرحلات التجارية العادية، لم تُستأنف بعد منذ وقفها، بعد إجلاء اتسم بالفوضى لعشرات الآلاف من الأجانب، والأفغان المعرضين للخطر بعد استيلاء طالبان على العاصمة كابل.

وأُعيد فتح المطار، الذي ألحقت به أضرار أثناء عمليات الإجلاء، بمساعدة فرق فنية من الخارج، وعرضت بعض شركات الطيران، ومنها الخطوط الجوية الباكستانية، تقديم خدمات محدودة، وعثر بعض الأشخاص على أماكن على طائرات، لكن قيل إن الأسعار بلغت أضعاف السعر العادي.