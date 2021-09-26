البرهان: القوات السودانية ملتزمة بعدم الانقلاب

وأكد البرهان حرصه على «وحدة البلاد وتوافق القوى السياسية»، مشددا على أن «هذه الوحدة هي الطريق الأوحد لإنقاذ البلاد من واقعها الحالي».
وتابع: «نريد قوات مسلحة محترفة ومهنية، بعيدة عن الاستقطاب السياسي.. والقوات المسلحة واجبها الحفاظ على وحدة التراب».
وشدد على ضرورة «استكمال مسيرة الانتقال، وصولا للتحول الديمقراطي وبناء دولة الحرية والسلام والعدالة».
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