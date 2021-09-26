تبون يجري تعيينات جديدة في الرئاسة الجزائرية

وأوضحت صحيفة «النهار» أن لوكال متهم بـ«إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة»، بعدما مثل للتحقيق صباح اليوم أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة.
ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة بداية أبريل 2019 تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري، أوقف القضاء الجزائري احتياطيا أو حكم على العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال النافذين في قضايا فساد.
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