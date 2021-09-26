العراق يدعو إيران إلى البدء في تنفيذ اتفاقيات الحدود

دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، إيران إلى «البدء في تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالحدود وكري شط العرب». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان: «وزير الخارجية فؤاد حسين التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك». وأوضح: «وزير الخارجية دعا نظيره الوزير الإيراني إلى البدء في الخطوات التنفيذية للاتفاقات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية، وكري مجرى شط العرب».



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