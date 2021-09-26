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الاشتراكيون يعلنون فوزهم بانتخابات البرلمان في ألمانيا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 20:56
أولاف شولتز، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا
عربي ودولي

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أعلن لارس كلينغبيل الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، اليوم الأحد، أن الحزب قادر على تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال كلينغبيل "لدينا التفويض لتشكيل حكومة. (إن رأس القائمة) أولاف شولتز سيصبح مستشارا"، وذلك بعدما توقعت الاستطلاعات فوز الاشتراكيين الديمقراطيين ب26 في المئة من الاصوات.
وأقر الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ب"خسائر مريرة" في نتائج الانتخابات، وفق الأمين العام للحزب بول زيمياك.
وحصل المحافظون على 24 في المئة بحسب استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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