سول تدعو بيونج يانج إلى استئناف الاتصالات بسرعة

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 19:15
عربي ودولي
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دعت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية، اليوم الأحد، إلى استئناف الاتصالات بسرعة وإعادة فتح الخطوط بين البلدين.
وأشارت وزارة شؤون توحيد شطري كوريا في سول إلى بيان "له مغزى" من كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يفيد بأن البلدين يمكن أن يجريا "مناقشات بناءة" حول تحسين العلاقات بما في ذلك عقد قمة في ظل ظروف معينة.
ودعت الوزارة إلى أنه من أجل تحقيق ذلك، من المهم أن يكون هناك اتصال مستقر وإعادة فتح الخطوط.
وكان البلدان قد أعادا فتح خطوط الاتصال الرسمية في يوليو.
إلا أن كوريا الشمالية لم ترد في وقت لاحق على محاولات جارتها الجنوبية فيما يتعلق بإقامة اتصالات منتظمة، وذلك احتجاجاً على المناورات العسكرية المشتركة التي قامت بها كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة في أغسطس الماضي.
كما اتهمت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كوريا الجنوبية، أمس السبت، بانتهاج موقف معاد و"معايير مزدوجة " في إجراءات الدفاع عن النفس.
وقالت إنه إذا احترم الجانبان بعضهما البعض فقط، يمكن أن يكون هناك "تفاهم دون عوائق".
المصدر: د ب أ