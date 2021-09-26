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التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 18:24
طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون (أرشيفية)
عربي ودولي

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.
وأكد التحالف، في بيان صحفي، أنه "يتم اتخاذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني"، مُشيدًا بـ"كفاءة الدفاعات الجوية التي أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيات الحوثية".
وخلال الأيام السابقة، أعلن التحالف اعتراض عدد من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية.

المصدر: وكالات

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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