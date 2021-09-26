إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتحابات التشريعية الألمانية، أبوابها، في تمام الـ6 مساء الأحد، بالتوقيت المحلي.

ومن المنتظر أن تبدأ نتائج استطلاعات اتجاهات التصويت الخروج في الظهور بعد وقت قصير، يليها تباعا النتائج الأولية.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، أمام ملايين الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تنهي 16 عاما من حكم المستشارة أنجيلا ميركل.

وفي وقت سابق اليوم، أدلى مرشحا المستشارية أرمين لاشيت عن الاتحاد المسيحي الحاكم، وأولاف شولتز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي “يسار وسط” بأصواتهما في مدن آخن “غرب”، وبوتسدام “وسط” على الترتيب.

وتنافس 6211 مرشحًا، بينهم 2024 امرأة، يمثلون 47 حزبا سياسيا، على 598 مقعدا في البرلمان الفيدرالي الألماني، في الانتخابات التشريعية.

وكان يحق لـ60.4 مليون ألماني الادلاء بأصواتهم، إما عن طريق البريد أو الاقتراع الاعتيادي في مراكز الانتخابات.

ومن المتوقع أن تصل نسبة من صوتي بالبريد إلى 50% من إجمالي الناخبين، في رقم قياسي، وفق صحيفة “بيلد” الألمانية.

وينص القانون الألماني على تكليف رئيس البلاد، مرشح الحزب الفائز بالأكثرية، لمنصب المستشار، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، وبالتالي يصبح هذا الفائز تلقائيا رأس الحكومة.

ولا تشارك ميركل في الانتخابات اليوم بعد قرارها الطوعي بالتقاعد بنهاية الفترة التشريعية الحالية، منهية 16 عاما من حكم أقوى اقتصاد في أوروبا.