دعوة من البابا فرنسيس في اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين.. إليكم ما جاء فيها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

دعا البابا فرنسيس الأحد في اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين إلى بناء “عالم أكثر إدماجا لا يستبعد أحدا”، حسبما نقل موقع أخبار الفاتيكان بالعربية.

وقال البابا فرنسيس في عظة ألقاها في ساحة القديس بطرس: “أتّحد مع جميع الذين يحتفلون بهذا اليوم في مختلف أنحاء العالم”، موجّها التحية إلى مجموعات من عرقيات مختلفة اجتمعت في حاضرة الفاتيكان رافعة أعلامها.

ولفت البابا فرنسيس الذي جعل من استقبال المهاجرين واحدا من أبرز عناوين حبريته التي بدأت في العام 2013 الى أنه “من الأهميّة بمكان أن نسير معا، بدون أحكام مسبقة وبدون خوف، ونضع أنفسنا إلى جانب الأشخاص الأكثر ضعفا أي المهاجرين واللاجئين والنازحين وضحايا الاتجار والمتروكين”.

ودعا الحبر الأعظم المتحدّر من عائلة إيطالية مهاجرة استقرت في الأرجنتين، الحاضرين إلى تأمل منحوتة ضخمة مصنوعة من الطين والبرونز كان قد قرر وضعها في ساحة القديس بطرس في أيلول 2019 تمثّل 140 مهاجرا من مختلف البلدان والأديان والحقبات التاريخية متراصين على متن قارب.

كما دعا البابا إلى مساعدة المهاجرين واللاجئين على تحقيق آمالهم وبدء حياة جديدة.

وكان البابا قد ندد في السابق بـ”الانغلاق”، لافتا خلال زيارة لغجر الروما في شرق سلوفاكيا في وقت سابق من الشهر الحالي الى أنه “عندما يُغذّى الانغلاق، ينمو الغضب. فالدرب المؤدية إلى التعايش السلمي هي الاندماج”.