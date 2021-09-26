الجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب على حدود قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن “الجيش سيكون في حالة تأهب في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة تحسبًا لأي هجوم صاروخي”.

وأضاف اللواء ايتان دانغوت المنسق السابق لعمليات الحكومة في الضفة الغربية، أن “ذلك يأتي بسبب تخوفات من الرد على استشهاد الفلسطينيين الخمسة في الضفة الغربية”. بحسب إذاعة الجيش

وأوضح دانغوت أنه “على الرغم من أن حماس في وضع حساس نسبيًا، إلا أنه من غير المستبعد الرد على أحداث الضفة”.

وأشار إلى أن “تأهب الجيش على حدود غزة سيستمر خلال الأيام المقبلة”.

واستشهد خمسة مواطنين فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي جنين بالضفة الغربية و القدس .

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإصابة اثنين من جنوده خلال المواجهات التي اندلعت الليلة الماضية في اشتباكات مع عناصر فلسطينية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن “ضابط وجندي من وحدة خاصة أصيبا بجروح خطيرة الليلة الماضية نتيجة اشتباك مع عناصر فلسطينية مسلحة ينتمون لحماس في قرية برقين خططت لتنفيذ عملية “.

وأوضح الناطق اسم الجيش ، أنه تم نقل الجنود المصابين جوًا لتلقي العلاج في المستشفى.