كارثة في سوريا.. امتلاء مستشفيات دمشق واللاذقية بمرضى كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2021 6:37 مساءً

بلغت مستشفيات دمشق واللاذقية أقصى قدراتها الاستيعابية جراء تزايد الإصابات بفيروس كورونا التي تستدعي تلقي الرعاية في المستشفى، الأمر الذي جعلها عاجزة عن استقبال المزيد من إصابات كورونا وتحويلها للمسشفيات في بعض المحافظات الأخرى.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، توفيق حسابا، اليوم الأحد، إعلانه عن ”بدء نقل المرضى المصابين بوباء كورونا من محافظتي دمشق وريفها إلى محافظة حمص ومن اللاذقية إلى طرطوس“.

وأوضح أن الخطوة تقررت ”بعد امتلاء جميع المشافي في المحافظتين إثر الارتفاع الكبير في عدد إصابات كورونا“.

وسجّلت سوريا الأحد، 400 إصابة إضافية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة في البلاد التي سجّلت إلى الآن أكثر من 32 ألفا و580 إصابة بينها 2198 وفاة في مناطق سيطرة النظام.

وقال حسابا: ”للمرة الأولى يصل العدد إلى 400 إصابة يوميا“ مشيرا إلى أن العدد الأكبر من الإصابات سجّل في دمشق وحلب واللاذقية.

ومنذ منتصف آب/ أغسطس الماضي، تشهد سوريا تسارعا في وتيرة الإصابات، لا سيما في شمال غرب البلاد وشمالها الشرقي، حيث لا تزال مساحات شاسعة من الأراضي خارج سيطرة الحكومة.

وبحسب منظّمة الصحة العالمية تقتصر نسبة الذين تلقوا جرعة لقاحية واحدة على الأقل في سوريا على 2 % فقط.

وأوقع النزاع الذي اندلع في البلاد في العام 2011، نحو نصف مليون قتيل، ودمّر قطاع الرعاية الصحية الذي هاجر قاسم كبير من أفراد طواقمه.

ومنذ العام 2011 غادر البلاد نحو 70 % من أفراد طواقم الرعاية الصحية.