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استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال من جنين والقدس المحتلة

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محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

استُشهد اليوم خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين والقدس المحتلة .

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، والشهداء الثلاثة هم: أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، وجميعهم من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

 

وفي ذات السياق أفادت مصادر أمنية ومحلية في جنين بأن فلسطينيين استشهدا اليوم وهم: الأسير المحرر أسامة ياسر صبح ، ويوسف محمد فتحي صبح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب أربعة آخرون خلال مواجهات في بلدة برقين غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

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