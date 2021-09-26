شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تؤكد أنها لن تبني جداراً على الحدود الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تبني جدارا على الحدود الجنوبية، على الرغم من تزايد حالات عبور المهاجرين.

وقال مايوركاس "لقد رأينا أعدادا كبيرة من الأفراد الذين تمت مواجهتهم على حدودنا يقدمون طلبات لجوء وإغاثة إنسانية"، مضيفا أن هذا الوضع ليس جديدا ويمتد على مدى عدة إدارات سابقة "سياسة هذه الإدارة، هي أن أننا لا نتفق مع بناء الجدار.

وتابع أن "القانون ينص على أنه يحق للأفراد أن يطالبوا بإغاثة إنسانية"، فيما أوضح أن "مايوركاس"، أن حوالي 30 ألف مهاجر وصلوا إلى مدينة ديل ريو الحدودية، في تكساس منذ 9 سبتمبر الجاري، موضحا أنه سيتم السماح لنحو 12400 منهم بدخول الولايات المتحدة أثناء قيام محاكم الهجرة بالنظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم.