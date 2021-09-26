حرس الحدود الأميركي يحتجز 14 جنديا مكسيكيا لفترة وجيزة

مكسيكو سيتي ـ رويترز: قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إن ضباط الحدود الأميركية احتجزوا 14 جنديا مكسيكيا في وقت مبكر من صباح السبت لعدة ساعات بعد أن عبروا الحدود إلى إل باسو بولاية تكساس الأميركية، قادمين من سويداد خواريز المكسيكية.

وقال مكتب الجمارك وحماية الحدود في بيان “بعد منتصف الليلة قبل الماضية بقليل، لاحظ ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود الذين يعملون عند جسر المعبر الدولي الأميركي في إل باسو عبور مركبتين عسكريتين مكسيكيتين الحدود ودخولهما الولايات المتحدة”.

وأضاف المكتب أن الجنود المكسيكيين قالوا إنهم لم يدركوا أنهم دخلوا الولايات المتحدة وأن ضباط الحدود الأميركيين قاموا بتأمين أسلحتهم ومعداتهم من أجل “السلامة والتعامل معهم”. وقال المكتب إنه جرى الاتصال بالقيادة العسكرية المكسيكية التي وصلت بعد ذلك بوقت قصير.

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