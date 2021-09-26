5ر231 مليون إصابات كورونا عالميا و1ر6 مليار إجمالي اللقاحات

■ تحديد موعد إنتاج أول لقاح جزائري

■ إجراءات استعدادا لذروة الموجة الرابعة فـي مصر

■ فرنسا تعتزم منح الدول الفقيرة 120 مليون جرعة

■ كوريا الجنوبية تبدأ بتطعيم الحوامل والأطفال

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات: أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 5ر231 مليون حتى صباح أمس، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 1ر6 مليار جرعة. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 231 مليونا و 554 ألف حالة كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 743 ألف حالة وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ستة مليارات و 73 مليون جرعة. تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

في اليمن واصلت أعداد الوفيات بفيروس كورونا ارتفاعها وقفز الإجمالي إلى 1682 وفاة مع استمرار الموجة الثالثة للجائحة. وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أنه تم تسجيل 30 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد19 وتسع وفيات، أربع منها في محافظة حضرموت شرق اليمن، وثلاث في عدن واثنتان في مأرب. من جهته حدد رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، موعد ومكان إنتاج أول لقاح جزائري ضد فيروس كورونا. ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية، عن تبون قوله بأن مدينة قسنطينة ستشهد يوم 29 سبتمبر الجاري إنتاج أول لقاح جزائري ضد كورونا. في السياق ذاته، أكد الرئيس تبون، على أن بلاده تملك قدرة تقارب 500 ألف لتر في اليوم من مادة الأكسجين. في مصر، أعلنت الحكومة عددا من الإجراءات الاستباقية، استعدادا للموجة الرابعة من فيروس كورونا، التي أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد أنها ستصل ذروتها خلال 4 أسابيع. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، إن أبرز الإجراءات “تجهيز كافة الخدمات اللوجستية بالمستشفيات، ورفع حالة الاستعداد القصوى تحسبا لأي زيادات في أعداد الإصابات بالفيروس”. كما أعلن مجلس الوزراء زيادة مراكز تلقي اللقاحات في مختلف المحافظات، مع تعزيز الخط الساخن للوزارة “105” لاستقبال الاستفسارات حول فيروس كورونا، ضمن خطط التوعية بالفيروس والإجراءات الاحترازية والأعراض. وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 39 حالة وفاة.دوليا، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن فرنسا ستمنح الدول الفقيرة 120 مليون جرعة من لقاحات كوفيد19، وهو ما يعني زيادة عدد الجرعات إلى المثلين مقارنة بتعهدات سابقة. في السياق، وصلت 160 ألف جرعة من لقاح “استرازينيكا” من سلوفاكيا، إلى تايوان وسيتم استخدامها، كجرعات ثانية، للأشخاص الذين حصلوا بالفعل على جرعة أولى، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية”سي.إن.إيه”.

آسيويا، قالت كوريا الجنوية إنها ستبدأ بتطعيم النساء الحوامل والأطفال الصغار باللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” المستجد، اعتبارا من الشهر المقبل. وستعلن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن قائمة الحاصلين على لقاح الربع الرابع، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 سبتمبر، من أجل تحقيق هدفها المتمثل في مناعة القطيع بحلول شهر نوفمبر، بحسب وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”. من جهته أشار وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا إلى احتمالية إلغاء حالة الطوارئ المفروض لاحتواء فيروس كورونا الخميس المقبل، حيث قال “ أعتقد أننا يمكننا فعل ذلك في ظل الوضع الحالي”.