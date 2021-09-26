الصين تحذر من «قتامة» الوضع فـي مضيق تايوان

تايبه ـ رويترز: كتب الرئيس الصيني شي جينبينغ في خطاب تهنئة لزعيم حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، المنتخب حديثا والذي تعهد باستئناف المحادثات مع بكين، يقول إن الوضع في مضيق تايوان “معقد وقاتم”.

وانتخب حزب كومينتانج في تايوان السبت إريك تشو رئيس بلدية تايبه السابق زعيما له وقال تشو إنه سيستأنف الاتصالات رفيعة المستوى المتعثرة مع الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وقال شي في خطابه الذي نشر حزب كومينتانج نسخة منه إن الحزبين بينهما “تواصل جيد” يستند إلى موقفهما المشترك المناهض لاستقلال تايوان.

وأضاف شي وهو زعيم الحزب الشيوعي الحاكم كذلك “في الوقت الراهن الوضع في مضيق تايوان معقد وقاتم. يتعين على جميع أبناء وبنات الأمة الصينية العمل معا بقلب واحد والمضي قدما معا”.

وعبر عن أمله في أن يتمكن الطرفان من التعاون من أجل “السعي لتحقيق السلام في مضيق تايوان وإعادة الوحدة الوطنية”.

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