الارشيف / اخبار العالم

عودة فاتي تعيد البسمة لجماهير برشلونة وتبعد شبح الاقالة عن كومان

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر عودة فاتي تعيد البسمة لجماهير وتبعد شبح الاقالة عن كومان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-26 | 18:13

عودة فاتي تعيد البسمة لجماهير برشلونة وتبعد شبح الاقالة عن كومان

255 مشاهدة

تمكن فريق برشلونة من التغلب على ضيفه ليفانتي بنتيجة 3-0، اليوم الاحد، ضمن فعاليات الجولة السابعة من الليجا الإسبانية على ملعب الكامب نو .
افتتح شريط التسجيل الهولندي ممفيس ديباى في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، وضاعف الهولندي الآخر لوك دي يونج التقدم بأولى أهدافه بقميص البلاوجرانا في الدقيقة ١٤ بعد تمريرة ديست لينتهي الشوط الأول بواقع 2-0 .

وفي الشوط الثاني تمكن العائد من بعيد أنسو فاتي من تسجيل الثالث في الدقيقة ٩١+، لينتهي اللقاء بواقع 3-0 .
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا