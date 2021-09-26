عودة فاتي تعيد البسمة لجماهير برشلونة وتبعد شبح الاقالة عن كومان

تمكن فريق برشلونة من التغلب على ضيفه ليفانتي بنتيجة 3-0، اليوم الاحد، ضمن فعاليات الجولة السابعة من الليجا الإسبانية على ملعب الكامب نو .

افتتح شريط التسجيل الهولندي ممفيس ديباى في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، وضاعف الهولندي الآخر لوك دي يونج التقدم بأولى أهدافه بقميص البلاوجرانا في الدقيقة ١٤ بعد تمريرة ديست لينتهي الشوط الأول بواقع 2-0 .



وفي الشوط الثاني تمكن العائد من بعيد أنسو فاتي من تسجيل الثالث في الدقيقة ٩١+، لينتهي اللقاء بواقع 3-0 .

