بابل.. القبض على عدد من المطلوبين بقضايا مختلفة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 18 مطلوبا بقضايا مختلفة خلال الـ24ساعة الماضية.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارزها في غضون الـ24ساعة الماضية نفذت عددا من الممارسات الأمنية بمناطق متفرقة من المحافظة لتعزيز الأمن وتدعيم مجريات خطة تأمين الزيارة الأربعينية، أسفرت عن إلقاء القبض على ( 18 ) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة".



واضافت انه "تم نقلهم الى مراكز التحقيق المعنية لإكمال باقي الإجراءات القانونية".

