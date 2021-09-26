فرنسا تسجل 5370 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

سجلت فرنسا 5370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



كما سجلت البلاد 10 حالات وفاة جديدة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و80 ألفاً و675 إصابة، والوفيات إلى 117 ألفاً و157 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم إعطاء 93 مليوناً و817 ألفاً و818 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.