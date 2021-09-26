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بوتين سيبحث مع أردوغان الوضع في إدلب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارته المرتقبة إلى روسيا الوضع في إدلب السورية.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن المتحدث القول إن الرئيسين أبديا إرادة سياسية وتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن إدلب، لكن "للأسف لا تزال الأنشطة الإرهابية مستمرة في تلك الأراضي".

وأضاف :"إنه أمر غير مقبول وخطير. إنه أمر يعرقل عملية التسوية في سوريا. والأرجح أن يكون كل ذلك ضمن الأجندة".

ووصف بيسكوف العلاقات بين بوتين وأردوغان، الذي يصل إلى روسيا الأربعاء المقبل في زيارة عمل، بأنها "علاقات عمل مبنية على الثقة المتبادلة وجيدة جداً"

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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