الفلبين تسجل 20 ألفا و755 حالة إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

سجلت الفلبين اليوم الأحد 20 ألفا و755 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 2.491 مليون.



وهذه المرة الأولى، منذ أسبوع، التي تعود فيها حالات الإصابة الجديدة اليومية إلى مستوى 20 ألف حالة.

ولليوم الثالث على التوالي، لم تسجل البلاد أي حالات وفاة ، طبقا لما ذكرته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية اليوم.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء الآن في البلاد 2.292 مليون حالة.

وما زالت أسرة وحدات العناية المركزة المخصصة لمرضى فيروس كورونا، عند نسبة إشغال 75% بمختلف أنحاء البلاد، فيما يتم استخدام 68% من أسرة العنابر و65% من أسرة العزل أيضا.