تعرف على تطورات نتائج الانتخابات التشريعية في ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت استطلاعات الخروج حول نتائج الانتخابات التشريعية في ألمانيا تعادل الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ25% لكل منهما.



ووفق أول استطلاع خروج نشره التلفزيون الألماني، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط" على 25% من الأصوات، وهي نفس النسبة التي حصل عليها الاتحاد المسيحي الحاكم "25%".

فيما حصل حزب الخضر "يسار" على 15% في المرتبة الثالثة، والحزب الديمقراطي الحر وحزب البديل لأجل ألمانيا في المرتبتين الرابعة والخامسة بـ11% لكل منهما.

وحل حزب اليسار في المرتبة السادسة بـ5%.

فيما حصلت أحزاب صغيرة مجتمعة على 8% من الأصوات.

ومن المتوقع أن تتغير النتائج مع بداية الفرز، في ظل اقتصار استطلاعات الخروج على من شاركوا في التصويت بمراكز الاقتراع، وتصويت 50% من الناخبين عبر البريد قبل يوم الاقتراع.