الهند.. إجلاء الآلاف مع وصول الإعصار جولاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الهندية أن إعصارا مصحوبا برياح عاتية وأمطار بدأ، الأحد، يضرب الساحل الشرقي للبلاد.



وتم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص في 3 ولايات بشكل وقائي.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن الإعصار جولاب ضرب اليابسة في ولايتي أوديشا وأندرا براديش الساحليتين بعد السادسة مساء (14,30 بتوقين جرينتش)، وبلغت سرعته 95 كيلومترا في الساعة.

وأضافت الهيئة في تقرير أن العاصفة الآتية من خليج البنغال ستصاحبها "أمطار شديدة"، محذرة من "خطر حدوث فيضانات مفاجئة في بعض المناطق".

وأفادت التقارير الأولى عقب مرور الإعصار باقتلاع أشجار في ولاية أندرا براديش، ومن المقرر إجلاء نحو 85 ألف أسرة إلى ملاجئ الإغاثة المؤقتة في الولاية.

وطلبت سلطات الولايتين المهددتين من السكان الذين يعيشون قرب الساحل التوجه وقائيا إلى الملاجئ وأرسلت مئات عناصر الإنقاذ.

بدورها، قالت السلطات في ولاية البنغال الغربية إنها ستتخذ أيضا احتياطات، رغم أنه لا يتوقع أن تتأثر الولاية بشكل مباشر.

وصرح المسؤول في الولاية بانكيم هزرا لوكالة: "لقد أجلينا أكثر من 20 ألف شخص إلى المدارس والمباني الحكومية التي تحولت إلى ملاجئ ضد الإعصار".

ويتعرّض شمال المحيط الهندي لأعاصير قوية بشكل متزايد، وهي ظاهرة ينسبها العلماء إلى الاحترار المناخي.

وتسبب الإعصار ياس في مايو/ أيار الذي بلغت سرعته 155 كلم في الساعة، في تشريد الآلاف ومقتل ما لا يقل عن 20 شخصا.

وتجاوزت قيمة الأضرار حينها ملياري دولار في ولايتي أوديشا والبنغال الغربية وبنجلاديش المجاورة.