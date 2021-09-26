استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال من جنين والقدس المحتلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استُشهد اليوم خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين والقدس المحتلة .



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، والشهداء الثلاثة هم: أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، وجميعهم من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

وفي ذات السياق أفادت مصادر أمنية ومحلية في جنين بأن فلسطينيين استشهدا اليوم وهم: الأسير المحرر أسامة ياسر صبح ، ويوسف محمد فتحي صبح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب أربعة آخرون خلال مواجهات في بلدة برقين غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.