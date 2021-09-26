تعرف على أسعار الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار في 11 بنكا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ثابتًا عند 15.68جنيه، و 15.76 جنيه للبيع.