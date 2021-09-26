"ضرب أخوه بالنار وقفز من العربة".. الداخلية تكشف ماذا حدث في قطار الإسكندرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية المعينة لتأمين أحد القطارات المتجهة من ( الإسكندرية – القاهرة) بأنه عقب تحرك القطار من محطة كفر داود بالمنوفية؛ قام أحد مستقلي القطار بإطلاق عيار نارى تجاه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية) مما أدى لوفاته داخل القطار ، وعقب ذلك قام مُطلق العيار النارى بالقفز خارج القطار ولاذ بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه (كهربائى - مقيم بدائرة مركز شرطة السادات).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه.. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما وسابقة تهديد المجنى عليه له بالقتل.

وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم (طبنجة وبخزينتها 4 طلقات لذات العيار).