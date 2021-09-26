فيديو.. "حركة استعراضية" تنتهي بكارثة في حفل زفاف بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على الفيسبوك مقطعًا مصورًا يرصد لحظة اصطدام سيارة في حفل زفاف بـ4 أشخاص حال تواجدهم على جانب الطريق في مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تحول حفل زفاف بإحدى قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلي حادث وصفه الأهالي بـ"المؤلم"، حيث أصيب عدد من المعازيم بإصابات بالغة، منهم بتر قدم فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، و3 آخرين بينهم طفل عمره 7 سنوات، نتيجة حركة استعراضية لسيارة حاول قائدها مجاملة للعروسين مصادما بالمعازيم.

قالت انتصار سليم، من أهالي قرية المزارقة التابعة لمركز فاقوس، إن قريتها شهدت تحول حفل زفاف إلي مواساة وحزن شديد، بسبب حادث تصادم راح ضحيته "خلود م.-22 عام" مصابة باصابات بالغة وأجريت لها عدة عمليات، وقرر الأطباء بتر قدمها اليسرى في محاولة لإنقاذ حياتها، كما يحتجز شقيقها الأصغر عبدالله 7 سنوات، والمصاب بنزيف في البطن، علاوة على 2 آخرين مصابين بجروح متنوعة.

أضاف المهندس حسن الصادق، من أهالي القرية نفسها، أن المصابين كانوا ينتظرون وصول سيارة العروسين لتقديم التهاني، ولكنهم تفاجئوا بسيارة مسرعة تتجه إليهم وتصتدم بهم وبأحد أعمدة الإنارة مما سبب جروح وإصابات خطرة أدت لبتر قدم فتاة في عمر الزهور، مشيرا أن سائق السيارة الذي يعمل سمكري سيارات فقد السيطرة على السيارة التي يقودها وحدث الحادث الذي وصفة بـ"الأليم".

هذا المشهد الذي رصدته بعض كاميرات المراقبة بأحد المنازل القريبة من مكان الحادث، سبب ردود فعل بين رواد التواصل الإجتماعي والإنترنت، وسجلت له عددا من التعليقات التي دارت حول معاقبة السائق ومنع ظاهرة الاحتفال بالدراجات الآلية "موتوسيكلات ومركبات التوك توك" والسيارات، وإطلاق الأعيرة النارية والتي كثيرا ما تنتهي بحوادث تحول الفرح إلى مأتم.

وفي السياق تلقي اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور مركز فاقوس، يفيد القبض علي سمكري سيارات مقيم قرية المزارقة، متهما بالتسبب في إصابة 4 أشخاص، بعد بلاغ رسمي من المستشفى الجامعي بالزقازيق، أرفق فيه تقريرا طبيا ببتر قدم الفتاة التي تتلقى الخدمة العلاجية بنفس المستشفى الجامعي.