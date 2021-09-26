حماية المستهلك: حملة استدعاء على "هيونداي توسان Tle"موديلات 2015 حتى 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت شركتا "جي بي غبور أوتو" و"هيونداي" العالمية، في بيان لهما اليوم الأحد عبر جهاز حماية المستهلك، إنه في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصًا منا على سلامة المستهلكين كإجراء وقائي، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، تقرر البدء في حملة فحص مجاني للكشف على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم .

ولفت بيان الجهاز، إلى أن حملة الاستدعاء تشمل بعض موديلات "هيونداي توسان Tle"موديلات من 2015 حتى 2020.

وأضافت الشركتان: يرجى الاتصال على الخط الساخن 16661 للشركة المالكة، وذلك للحجز المسبق، والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي.. وفي حالة خضوعها نرجو من سيادتكم تحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد دون أية تكلفة أو رسوم على العميل .

وتابع بيان الشركتين: في حالة رغبة العميل التأكد إذا كانت السيارة ضمن حملة الفحص، يرجى إدخال رقم الشاسيه والموتور من خلال هذا الرابط، وأيضًا إمكانية حجز موعد مسبق:

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ونوهت الشركتان بأنه في حالة وجود أية شكوى أو استفسار، يرجى الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، من أي خط أرضي، مختتمتَين: "هدفنا سلامتكم وحمايتكم".