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صور.. بركان جزر الكناري يواصل إطلاق الحمم وسحب الرماد

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:42
حمم منصهرة تتدفق من فوهة بركان جزر الكناري
حمم منصهرة تتدفق من فوهة بركان جزر الكناري
عربي ودولي

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استمر بركان جزر الكناري الإسبانية، اليوم الأحد، في إطلاق الحمم البركانية وسحب الرماد فوق المنطقة المحيطة بعد أسبوع من بدء ثورانه.
ورغم إعادة فتح مطار جزيرة لا بالما، فإن رحلات الطيران ظلت متوقفة.
وتدفق نهر سريع من الحمم البركانية الحمراء الساخنة على منحدرات فوهة البركان ومر قرب منازل ومساحات شاسعة من الأراضي والمباني التي تغطيها كتلة سوداء من الحمم البركانية

  • لوحة تظهر إلغاء الرحلات في مطار لا بالما
    لوحة تظهر إلغاء الرحلات في مطار لا بالما

وأعلنت شركة «أينا»، التي تشغل مطارات إسبانيا، إعادة فتح المطار بعد إزالة الرماد عن مدارج الطائرات. لكن شركة الطيران المحلية في جزر الكناري، «بنتر»، تقول إنها ستستمر في وقف الرحلات الجوية اليوم بسبب الأوضاع الراهنة.

  • منازل دمرتها الحمم المتدفقة من البركان
    منازل دمرتها الحمم المتدفقة من البركان

وأضافت الشركة في بيان «سحب الرماد الناشئة عن ثوران البركان تجعل من الضروري استمرار التوقف المؤقت للرحلات إلى لا بالما... وقد أُلغيت الرحلات الجوية المقررة اليوم»، مؤكدة أن «توقف الرحلات سيتواصل إلى أن تتحسن الأوضاع وتسمح بالطيران بما يضمن السلامة».
وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن إلغاء جميع الرحلات الجوية سيستمر اليوم الأحد.

ودمر ثوران البركان مئات المنازل وأجبر نحو ستة آلاف شخص على النزوح منذ بدأ يوم 19 سبتمبر الجاري.
وفوجئ المسافرون بإلغاء الرحلات الجوية، أمس السبت ، وانضم عديدون منهم لطوابير طويلة في الميناء على أمل استقلال مركب يخرجهم من الجزيرة.
وقالت شركة «فريد أولسن إكسبريس» لتشغيل العبّارات اليوم الأحد، إنها ستضيف رحلة ذهاب وعودة بين لا بالما وتينيريفي من الاثنين حتى الأربعاء.

المصدر: رويترز

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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