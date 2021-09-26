سوريا: مستشفيات تبلغ قدرتها الاستيعابية جراء كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:16

مرضى كورونا يتلقون العلاج في سوريا

عربي ودولي

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قال مسؤول في وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، إن المستشفيات في دمشق واللاذقية بلغت أقصى قدراتها الاستيعابية جراء تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تستدعي تلقي الرعاية في المستشفى.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة توفيق حسابا، إعلانه عن «بدء نقل المرضى المصابين بوباء كورونا من محافظتي دمشق وريفها إلى محافظة حمص ومن اللاذقية إلى طرطوس».

وأوضح أن الخطوة تقرّرت «بعد امتلاء جميع المشافي في تلك المحافظات، إثر الارتفاع الكبير في عدد إصابات كورونا».

وسجّلت سوريا، اليوم الأحد، 400 إصابة إضافية، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة في البلاد التي سجّلت إلى الآن أكثر من 32 ألفاً و580 إصابة بينها 2198 وفاة.

وقال حسابا: «للمرة الأولى، يصل العدد إلى 400 إصابة يومياً»، مشيراً إلى أن العدد الأكبر من الإصابات سجّل في دمشق وحلب واللاذقية.

وبحسب منظّمة الصحة العالمية، تقتصر نسبة الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 على الأقل في سوريا على اثنين بالمئة فقط.

المصدر: آ ف ب