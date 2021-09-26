طالبان تدعو إلى استئناف الرحلات الدولية مع أفغانستان

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 16:22
عربي ودولي
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دعت حركة طالبان، اليوم الأحد، إلى استئناف الرحلات الجوية الدولية، وتعهدت بالتعاون الكامل مع شركات الطيران.
جاء ذلك في بيان وزارة الخارجية، مع تكثيف الحكومة الجديدة جهودها لفتح البلاد مرة أخرى بعد سيطرة الحركة على الحكم في كابول.
ويجري تشغيل عدد محدود من طائرات المساعدات وطائرات الركاب في مطار العاصمة كابول. لكن الرحلات التجارية العادية لم تُستأنف بعد منذ وقفها في أعقاب إجلاء عشرات الآلاف من الأجانب والأفغان.
وأُعيد فتح المطار، الذي كان قد لحقت به أضرار أثناء عمليات الإجلاء.
وعرضت بعض شركات الطيران، ومنها الخطوط الجوية الباكستانية، تقديم خدمات محدودة وعثر بعض الأشخاص على أماكن على طائرات.
وقال عبد القهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن تعليق الطيران الدولي ترك العديد من الأفغان عالقين في الخارج، ومنع العديد من الناس من السفر للعمل أو الدراسة.
المصدر: رويترز