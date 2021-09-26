أمطار غزيرة تضرب جنوب شرق الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - تعرض ساحل جنوب شرق الهند، اليوم الأحد، لهطول أمطار غزيرة، في الوقت الذي تتوجه فيه عاصفة استوائية فوق خليج البنجال إلى البر، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من هبوب إعصار أخر على المنطقة مما خلف دماراً.

وقالت هيئة الارصاد الهندية إنه من المتوقع أن يعبر إعصار جولاب سواحل ولايتي أوديشا واندرا براديش نحو منتصف الليل (1930 بتوقيت جرينتش) وتصاحبه رياح تسير بسرعة تصل إلى 95 كيلومتراً في الساعة.

وقال براديف جينا رئيس قسم إدارة الكوارث في ولاية أوديشا إنه تم إجراء عمليات إجلاء للمواطنين في سبع مناطق، كما تم حشد فرق الانقاذ والاغاثة.

وجرى نقل الآلاف من المواطنين إلى ملاجئ وأماكن أمنة أخرى، في حين طٌلب من الآخرين تجنب الانهار والقنوات المائية والبقاء في المنزل.

وتتخذ إدارات المناطق في ولاية اندرا براديش إجراءات مماثلة.