خليفة ميركل يرتكب خطأ يفضح محتوى ورقة الاقتراع خلال التصويت في الانتخابات الألمانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 12 ثانية

قالت صحيفة Bild الألمانية، إن أرمين لاشيت المرشح لمنصب مستشار ألمانيا، طوى ورقة الاقتراع بشكل غير صحيح عند التصويت في انتخابات البوندستاغ.

وذكرت الصحيفة، أن ذلك سمح للمتواجدين بما في ذلك الصحفيين، بمعرفة لصالح من صوت هذا المرشح إلى منصب المستشار عن التكتل المحافظ للمسيحيين الديمقراطيين والمسيحيين الاجتماعيين.

ومع ذلك، أوضحت لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أن الخطأ لن تكون له أي عواقب على أرمين لاشيت، لأنه كان غير مقصود.