300 ألف جرعة من لقاح “فايزر” في طريقها لقطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، إرسال 300 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى مراكز الوزارة في قطاع غزة، من ضمن الكمية التي اشترتها الحكومة من شركة فايزر، لاستمرار حملة التطعيم الوطنية.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، أن شحنة اللقاحات انطلقت اليوم تجاه قطاع غزة، وتضم كذلك مليون محقن خاص باللقاحات.

وأشارت إلى أن مليوني جرعة وصلت إلى وزارة الصحة من أصل 4 ملايين جرعة اشترتها الحكومة من شركة فايزر، حيث ستصل باقي الكمية قبل نهاية العام الجاري وعلى دفعات.

وتابعت أن رصيد قطاع غزة من اللقاحات المتوفر حالياً في مراكز الوزارة يبلغ 500 ألف جرعة.

وأوضحت أن عدد المطعمين في فلسطين بلغ 1,362,184 مواطناً بنسبة 45.2% من الفئة المستهدفة بينهم 679,821 مواطناً تلقوا الجرعتين من اللقاح بنسبة 22.6% من الفئة المستهدفة، فيما بلغ عدد الجرعات الكلي التي تم إعطاؤها للمواطنين 2,042,005 جرعة.

وبينت أن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاحات “الجرعة الأولى” في الضفة الغربية بلغ 958,658 مواطناً بنسبة 54.8% من الفئة المستهدفة، بينهم 553,029 مواطناً تلقوا الجرعتين، بنسبة 31.6% من الفئة المستهدفة، أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات 403,526 بنسبة 31.9% من الفئة المستهدفة، بينهم 126,792 تلقوا الجرعتين من اللقاح بنسبة 10% من الفئة المستهدفة.

وأهابت بجمهور المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضرورة الإسراع لأخذها لحماية أنفسهم وعائلاتهم، وللخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر.