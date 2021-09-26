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دولة الإمارات تقدم 8929 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 8,929 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأحد، 19,856,161 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 200.76 جرعة لكل 100 شخص.

 

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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