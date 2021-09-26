شكرا لقرائتكم خبر عن 24 شخصاً من دول مجلس التعاون يشاركون في دورة المعلوماتية الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية بالخرطوم، اليوم الدورة التدريبية الإقليمية عبر الاتصال المرئي في مجال المعلوماتية الحيوية واستخداماتها في زيادة الإنتاج وصحة الحيوان، بمشاركة 24 مشاركاً من دول مجلس التعاون الخليجي

وتهدف الدورة -التي تستمر حتى الـ (30) من سبتمبر الجاري- إلى بلورة إطار عمل للاستخدام الفعال للمعلوماتية الحيوية التي تجمع بين التقنيات الحديثة والصحية والبيانات الجينومية الهيكلية والوظيفية في بيولوجيا الأنظمة لفهم طبيعة الأنماط الظاهرية المعقدة في الحيوانات المزرعية باستخدام بيولوجيا الأنظمة بهدف زيادة الإنتاج وصحة الحيوان.

وتتناول الدورة عدداً من الموضوعات تشمل نشأة وأهمية التقنيات الجزيئية، وتنظيم الجينوم ومفاهيم تحديد المتغير وتصنيفه، وعلم الجينوم ورسم الخرائط الدقيقة لعلامات ترشيح المواقع ودراسات الارتباط على مستوى الجينوم (GWAS)، وتحديد الجينات المرشحة للمواضع، ورسم الخرائط ذات الصلة بالسمات الكمية (QTL) وتطبيقها في تربية الحيوانات وتحديد QTLs المعينة في المناطق التي توجد فيها الجينات المرشحة التي تم تحديدها باستخدام QTLdb العام.

كما تتناول أهمية المناهج الأخرى مثل البروتينات، وعلم الأيض، وعلم الجينوميات، في تحديد الجينات المرشحة للسمات المعقدة للجينوم، والانتقال من الافتراضات النظرية إلى التطبيق، واستخدام أدوات علم الجينوم لتسريع التحسين الوراثي للثروة الحيوانية، وتحسين كفاءة الاختيار من خلال الجمع بين البيانات الجينومية الوظيفية والهيكلية مع تقدير قيم التربية الجزيئية في أنواع الماشية، فيما سيتم عرض بعض قصص النجاح لتطبيقات عملية وأثرها في زيادة الإنتاجية من اللحوم والحليب.