انت الان تتابع خبر يوفنتوس يحقق فوزا ثمينا على سامبدوريا في الكالتشيو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-26 | 14:57
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حقق نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الاحد، فوزا ثمينًا على حساب ضيفه سامبدوريا بنتيجة 3-2 وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الكالتشيو.
وكان شوط اللقاء الأول قد انتهى بتقدم البيانكونيري بهدفين لهدف.
وفي الشوط الثاني، أضاف يوفنتوس الهدف الثالث عبر مانويل لوكاتيللي في الدقيقة 57 قبل أن يعود سامبدوريا ويسجل هدف التعادل عبر أنتونيو كاندريفا في الدقيقة 83.
بهذه النتيجة، يقفز يوفنتوس للمركز الثامن بجدول ترتيب البطولة برصيد 8 نقاط.
وفي الشوط الثاني، أضاف يوفنتوس الهدف الثالث عبر مانويل لوكاتيللي في الدقيقة 57 قبل أن يعود سامبدوريا ويسجل هدف التعادل عبر أنتونيو كاندريفا في الدقيقة 83.
بهذه النتيجة، يقفز يوفنتوس للمركز الثامن بجدول ترتيب البطولة برصيد 8 نقاط.
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