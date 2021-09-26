سلطان الجابر يلتقي رئيس وزراء اليونان ومستشار النمسا

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

عقد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماعات على هامش فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الـ76.



حيث التقى الدكتور بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ومستشار النمسا سيباستيان كورتيس، خلال اجتماعات رفيعة المستوى على هامش فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الـ 76، وفقا لما نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على تويتر.

وكانت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت الثلاثاء الماضي، في مقرها الرئيسي بمدينة نيويورك.بعد غياب عامين بسبب جائحة فيروس كورونا،

وجاءت اجتماعات الأمم المتحدة في هذه الدورة مختلفة عن سابقتها، التي عُقدت عن بعد، لكن تقليص عدد الوفود بسبب كورونا يلقي بظلاله على الأجندة، وأثر في قائمة الحضور، وزخم المستمعين للكلمات حضوريا.

وسيطرت 3 قضايا رئيسية وهي "كورونا والمناخ والإرهاب"، على كلمات المتحدثين، في أول أيام اجتماعات الدورة السادسة والسبعين، لاجتماعات الأمم المتحدة، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، حيث سعى الحضور لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الجائحة والتغير المناخي.

وكانت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، التقت أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر الاجتماع كل من الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، والسفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والسفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

واستعرض الطرفان الفرص المتاحة لتقوية أواصر التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة في مختلف المجالات.

وهنأت ريم الهاشمي، أنطونيو غوتيريش على إعادة انتخابه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لولاية ثانية. وشكرته بصفتها المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، على مشاركة الأمم المتحدة في المعرض الدولي القادم.