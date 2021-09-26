شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تحذّر الاحتلال من اقتحام اليهود المتطرفين المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّرت الحكومة الأردنية اليوم من مغبة تمكين قوات الاحتلال الإسرائيلي للمئات من اليهود المتطرفين ممارسة اقتحامات وتدنيس باحات المسجد الأقصى.

وعد وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة، اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة الإسلامية واستخدامهم الأبواق على باب الرحمة من الخارج، وكذلك اعتقال موظفي أوقاف القدس وحراس المسجد ومنعهم من ممارسة عملهم المطلوب ، أعمال مدانة ومرفوضة عقيدة وقانونا.