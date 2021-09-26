انت الان تتابع خبر الاتحادية تقبض على متهمين بالارهاب والخطف والسرقة في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على ثلاثة من المتهمين احدهم بقضايا الإرهاب وآخر بالخطف وثالث بتهمة السرقة ببغداد.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، ألقت القبض على احد المطلوبين قضائياً وفق أحكام المادة 4 "إرهاب" في منطقة "الدورة".
واضافت انه "في ذات السياق تمكنت قوة من اللواء ذاته من إلقاء القبض على احد المتهمين المطلوبين وفق المادة 421 "خطف" في منطقة "الدورة".
واشارة القيادة الى انه " قوة من اللواء الخامس للفرقة بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الأول للواء ومفرزة من مكتب مكافحة إجرام الغزالية ، نفّذت عملية إلقاء قبض بحق احد المطلوبين وفق المادة 443 "سرقة" في منطقة الدورة "، موضحة انه "تم تسليم المتهمين إلى جهة الطلب والاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".
واضافت انه "في ذات السياق تمكنت قوة من اللواء ذاته من إلقاء القبض على احد المتهمين المطلوبين وفق المادة 421 "خطف" في منطقة "الدورة".
واشارة القيادة الى انه " قوة من اللواء الخامس للفرقة بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الأول للواء ومفرزة من مكتب مكافحة إجرام الغزالية ، نفّذت عملية إلقاء قبض بحق احد المطلوبين وفق المادة 443 "سرقة" في منطقة الدورة "، موضحة انه "تم تسليم المتهمين إلى جهة الطلب والاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".