القبض على 22 مطلوباً للقضاء في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، "تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية عملياتها الاستباقية وفق معلومات دقيقة، ومن خلال ممارستها الأمنية المتزامنة مع خطة زيارة الأربعين وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إذ تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب في منطقة الدورة (المهدية) والمطلوب الى اللجنة التحقيقية في الكرخ".

وأضاف البيان، أن "قوة من اللواء الـ(23) فرقة المشاة السابعة عشر تمكنت من القاء القبض على متهم اخر وفق المادة نفسها في سيطرة البوعيثة والمطلوب الى استخبارات ومكافحة ارهاب الرصافة".

وفي سياق متصل، "تمكنت الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على ثلاثة متهمين بالخطف في منطقة الدورة".وبحسب البيان، "تمكنت قوة من اللواء الـ (23) فرقة المشاة السابعة عشر ومن خلال تنفيذها لعمليات البحث والتفتيش في منطقة (الاخساف) جنوبي بغداد من العثور على كدس من المواد المتفجرة احتوى على (4) صاروخ RBG7 مختلفة الأنواع مع قذيفة مدفع عيار(57) ملم مخلفات لعصابات داعش الإرهابية".وتابع، "فيما تمكنت قطعات (فرقة المشاة الحادية عشر، الفرقة الأولى شرطة اتحادية) من القاء القبض على (17) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بترويج وتعاطي للمواد المخدرة ومتهمين اثنين أحدهم بالقتل واخر بالتهديد مع ضبط أسلحة غير مرخصة شرقي بغداد".

ولفت البيان الى، انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات العلاقة".