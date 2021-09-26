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توجيه من مديرية الأحوال المدنية الى المواطنين بشأن البطاقة الموحدة

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بغداد - ياسين صفوان - وجه مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي، اليوم الاحد، بمراجعة المواطنين ممن لديه تأشير ( وفاة - زواج - بيان ولادة - طلاق ) بدون حجز مسبق الى دوائر البطاقة الوطنية.

وقالت مديرية الأحوال المدنية في بيان ورد للسومرية، ان "الكعبي وجه بمراجعة المواطنين ممن لديه تأشير ( وفاة - زواج - بيان ولادة - طلاق) بدون حجز مسبق الى دوائر البطاقة الوطنية وذلك من اجل تخفيف الجهد عن كاهل المواطن وتبسيط الإجراءات لهم".

 

واضاف البيان، " صفحة مديرية شؤون البطاقة الوطنية تستقبل أي استفسار منكم على رابط الصفحة ادناه:
(https://www.facebook.com/NationalIDiraq/).


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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