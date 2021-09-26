شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. تسجيل 989 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 989 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1371 شخصًا، وتسجيل 18 وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 514 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 8 وفيات.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 336 ألفًا و980 شخصًا، بينهم 77 ألفًا و479 حالة نشطة، ووفاة 4606 أشخاص.