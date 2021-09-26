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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرهان يشدد على اجراء الانتخابات في موعدها لاتمام عملية انتقال السلطة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
شدد رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، على إتمام عملية انتقال السلطة، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال البرهان في مؤتمر صحفي: "متمسكون بإجراء الانتخابات بموعدها"، مؤكدا أن "القوات المسلحة ستعود لثكناتها بعد الانتخابات".
وأشار رئيس المجلس السيادي الانتقالي إلى الحرص على "إنجاز التحول الديمقراطي"، مضيفا: "كلنا شركاء بالتغيير في السودان".
كذلك دعا البرهان إلى ضرورة "توحيد قوى الثورة والتغيير في السودان".
وتابع قائلا: "لن نسمح بأي نشاط حزبي داخل القوات السودانية، وسنعمل على إصلاح المؤسسة العسكرية. القوات السودانية مؤسسة وطنية راسخة".
وفيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة، قال البرهان: "سنكشف عن انتماءات منفذي محاولة الانقلاب".
وكشف المسؤول السوداني عن "القوات السودانية تصدت لمحاولة توغل لقوات إثيوبية".