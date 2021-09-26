البرهان يشدد على اجراء الانتخابات في موعدها لاتمام عملية انتقال السلطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شدد رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، على إتمام عملية انتقال السلطة، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.



وقال البرهان في مؤتمر صحفي: "متمسكون بإجراء الانتخابات بموعدها"، مؤكدا أن "القوات المسلحة ستعود لثكناتها بعد الانتخابات".

وأشار رئيس المجلس السيادي الانتقالي إلى الحرص على "إنجاز التحول الديمقراطي"، مضيفا: "كلنا شركاء بالتغيير في السودان".

كذلك دعا البرهان إلى ضرورة "توحيد قوى الثورة والتغيير في السودان".

وتابع قائلا: "لن نسمح بأي نشاط حزبي داخل القوات السودانية، وسنعمل على إصلاح المؤسسة العسكرية. القوات السودانية مؤسسة وطنية راسخة".

وفيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة، قال البرهان: "سنكشف عن انتماءات منفذي محاولة الانقلاب".

وكشف المسؤول السوداني عن "القوات السودانية تصدت لمحاولة توغل لقوات إثيوبية".