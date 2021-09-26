الهند... أمطار غزيرة تضرب جنوب شرق البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعرض ساحل جنوب شرق الهند اليوم الأحد لهطول أمطار غزيرة، في الوقت الذي تتوجه فيه عاصفة استوائية فوق خليج البنغال إلى البر، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من هبوب إعصار آخر على المنطقة مما خلف دمارا.



وقالت هيئة الأرصاد الهندية إنه من المتوقع أن يعبر إعصار جولاب سواحل ولايتي أوديشا واندرا براديش نحو منتصف الليل (19.30 بتوقيت غرينتش) وتصاحبه رياح تسير بسرعة تصل إلى 95 كيلومترا في الساعة.

وقال براديف جينا رئيس قسم إدارة الكوارث في ولاية أوديشا إنه تم إجراء عمليات إجلاء للمواطنين في سبع مناطق، كما تم حشد فرق الإنقاذ والاغاثة.

وجرى نقل الآلاف من المواطنين إلى ملاجئ وأماكن آمنة أخرى، في حين طٌلب من الآخرين تجنب الانهار والقنوات المائية والبقاء في المنزل. وتتخذ إدارات المناطق في ولاية اندرا براديش إجراءات مماثلة.

ويشار إلى أن الأعاصير غالبا ما تتكون فوق خليج البنجال بين أبريل ونوفمبر، حيث تجلب دمارا وفيضانات لمناطق السواحل الهندية