"نزلت عليه الوصايا العشر".. تعرف على طرق الوصول لقمة جبل موسى - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

يعد جبل موسى من أشهر الجبال التي توجد في سيناء، وذكر في الكتب السماوية بِـ"طور سيناء"، ويعرف أيضًا باسم جبل الطور أو جبل سيناء. ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر ما يقارب من الـ2285 مترًا.

قال الدكتور محمود عثمان، مفتش آثار سانت كاترين، إنه بحسب ما جاء في الكتب السّماوية الثلاث فإن جبل موسى هو الجبل الذي نزلت عليه الوصايا العشر على نبي الله موسى عندما كلمه الله تعالى، ولذلك سميّ باسمه.

وأوضح أن الجبل يقصده آلاف السائحين من مختلف أنحاء العالم، نظرًا لقيمته الدينية بين الأديان السماوية الثلاث، وكذلك للتمتع بالمناظر الجميلة التي يشرف عليها، وخاصة تلك الجبال التي تأتي على شكل سلاسل مرتفعة وهي المعروفة بقمم جبال منطقة جنوب سيناء، والتي تسحر الناظرين خاصة خلال فترة شروق الشمس ومغربها.

وأشار إلى أن جبل موسى يعرف بأنه أفضل وأهم جبال الله على الأرض، ويوجد بالقرب منه جبل كاترين الذي يحتضن ديرًا شهيرًا للرهبان وهو دير سيناء والذي لقب بدير سانت كاترين، إضافة إلى وجود جامع و كنيسة صغيرة فوق قمته.

وعن الطرق المؤدية إلى قمة جبل موسى، قال إن الصعود إلى قمة الجبل تحتاج لأكثر من ساعتين، وذلك من خلال طريقين، إحداهما طريق الرهبان، وعرف هذا الطريق منذ القدم، ويوجد في الجهة الخلفية لسور دير سانت كاترين الجنوبي، أنشأه رهبان الدير، وذلك بعمل سلم بدرجات حجرية تصل لأكثر من 3700 درجة، وهو طريق صعب للغاية خلال صعوده ولكنه سهل جدًا عند الهبوط، ويمر بالكنيسة التي تحمل اسم العذراء، وبالقناطر التي تنسب للراهب اسطفانوس، والذي كان يجلس عندها ليزوره الناس ويعترفون عنده بالذنوب.

وتابع مدير أثار سانت كاترين: أما الطريق الثاني فهو طريق عباس باشا، أو كما يعرف باسم طريق الجِمال، وقد أمر بإنشائه الخديوي عباس حلمي الأول وينسب لاسمه، وكان ذلك في القرن 19 للميلاد، ولكنه يعرف أكثر باسم طريق الجِمال، لكون الزائر يستطيع أن يصل إلى قمة الجبل راكبًا جمل، ويقع في الجهة الشرقية لسور دير سانت كاترين، ويأخذ شكلًا لولبيًا، ولابد من منطقة تعرف باسم فرش النبي إيليا، ومنها يجري الوصول إلى قمة الجبل.

وأكد أن جبل موسى من المزارات الدينية الهامة التي يقصدها آلاف السائحين ضمن طقوس تأخذ شكل الحج إليها، والصعود من خلال الدرجات الكثيرة والتي تعرف بدرجات التوبة.