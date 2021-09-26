وزير الطيران يودع أوائل الثانوية العامة بمطار القاهرة قبل سفرهم إلى دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

قال بيان صادر عن وزارة الطيران المدني، إن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، حرص على استقبال وتوديع أوائل الجمهورية من طلبة الثانوية العامة، والمسافرين من مبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة على رحلة مصر للطيران رقم MS 905 المتجهة إلى دبي، فيما يعرف برحلة العمر التى تشارك في تنظميها ورعايتها مصر للطيران سنويا بالتعاون مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجمهورية)، وذلك حرصا منها على تشجيعهم لبذل المزيد من النجاح والتفوق في حياتهم العلمية.

وهنأ وزير الطيران الطلاب وأسرهم على النجاح المشرف، متمنيا لهم دوام التوفيق في المرحلة التعليمية المقبلة، وأعطى توجيهاته لمصر للطيران وميناء القاهرة الجوي، بتقديم كافة الدعم وتسهيلات السفر لأوائل الجمهورية خلال رحلتهم وعودتهم من دبي، واستضافتهم في استراحة الخدمة المميزة، وإنهاء إجراءات سفرهم وغيرها من الخدمات حتى يستمتعوا برحلة العمر، مؤكدا أن هذا أقل ما يمكن أن يقدمه قطاع الطيران المدني لشباب مصر الواعد تقديرا لجهودهم.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة الوطنية أعتادت على رعاية رحلة أوائل الجمهورية منذ أكثر من ٢٥ عاما، وذلك من خلال منحهم تذاكر سفر مجانية لزيارة عدد من المدن والمعالم السياحية حول العالم، حتى يشاهدوا ثقافات جديدة ويستمتعوا ببرنامج علمي وثقافي وترفيهي خلال رحلتهم، وهو مايعد تحفيزا لهم على استكمال مسيرة نجاحهم، حيث قدمت الشركة هذا العام تذاكر مجانية لسفر ٨٢ طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة إلى أوائل العام الماضي الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب جائحة كورونا، وهو ما يعكس حرص الشركة على استمرار دعمها لهذه الرحلة التي تترك أثرا طيبا في نفوس أوائل الجمهورية.

وتقدم الطلاب ومشرفو الرحلة بالشكر والتقدير للشركة الوطنية علي هذه المبادرة الطيبة، التي تأتي ضمن برامج المسئولية المجتمعية التي توليها الشركة اهتماما كبيرا وتضعها في مقدمة أولوياتها، وهو ليس بجديد علي مصرللطيران الشركة الرائدة في صناعة النقل الجوي.

وحضر الاحتفال بالمطار المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، ولفيف من قيادات الطيران المدني.​