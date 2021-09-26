"نصف طن حشيش داخل سيارة بالإسماعيلية".. دورية أمنية تضبط تاجر مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسين فتحي:

ضبطت أجهزة الأمن في الإسماعيلية، قائد سيارة بداخلها كمية كبيرة من المواد المخدرة، وذلك في دائرة مركز القصاصين، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة المختصة.

تلقت مديرية الأمن إخطارًا بالواقعة، وتبين أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة المركز، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، حال قيادته لإحدى السيارات، وبحوزته 400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام.

اعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم، للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.